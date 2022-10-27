69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
14:05, 27 октября 202269-я параллель

Россияне смогут выучить онлайн один из самых редких языков планеты

Проектный офис развития Арктики запустил курс по изучению языка энцев

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

В России появились уроки по изучению одного из самых редких существующих языков — энецкого. Видеокурс запустил Проектный офис развития Арктики (ПОРА), презентация занятий опубликована на странице организации «ВКонтакте».

Курс ведет филолог и носительница языка Дарья Болина. По ее словам, с помощью уроков ей удалось восстановить утраченную лексику.

«Чувствуется что делаем большое дело по сохранению энецкого языка, привлекаем к нему внимание», — рассказала методист курса Анастасия Брагина.

в 2020 году при поддержке ПОРА был издан первый букварь энецкого языка и рабочие тетради для его изучения — до этого энцы были единственным народом в Арктике, не имеющим собственной письменности.

Энцы являются одним из самых малочисленных коренных народов Севера, а число носителей их языка по разным оценкам варьируется от 20 до 40 человек. Сейчас основное место проживания энцев — Таймырский Долгано-Ненецкий район в Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что Совет представителей коренных малочисленных народов Севера утвердит алфавит саамского языка. Разногласия чиновников и представителей саамской общины по поводу потенциального алфавита длились больше четверти века.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о поражении объектов энергетики в центре Украины
Украина потребовала кассетные боеприпасы от США и Европы
Разбойное нападение мужчины с ножом на российскую пенсионерку попало на видео
Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза
Россия пригрозила ЕС ответом в случае конфискации ее замороженных резервов
Российские войска отразили наступления ВСУ на трех направлениях
Лукашенко рассказал об одежде исключительно белорусских брендов в гардеробе
Европа объявила о замещении всего не поставленного из России газа
Россия не приняла решение о продлении продуктовой сделки
Израиль заявил о невозможности поставок ПВО на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.