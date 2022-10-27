Россияне смогут выучить онлайн один из самых редких языков планеты

Проектный офис развития Арктики запустил курс по изучению языка энцев

В России появились уроки по изучению одного из самых редких существующих языков — энецкого. Видеокурс запустил Проектный офис развития Арктики (ПОРА), презентация занятий опубликована на странице организации «ВКонтакте».

Курс ведет филолог и носительница языка Дарья Болина. По ее словам, с помощью уроков ей удалось восстановить утраченную лексику.

«Чувствуется что делаем большое дело по сохранению энецкого языка, привлекаем к нему внимание», — рассказала методист курса Анастасия Брагина.

в 2020 году при поддержке ПОРА был издан первый букварь энецкого языка и рабочие тетради для его изучения — до этого энцы были единственным народом в Арктике, не имеющим собственной письменности.

Энцы являются одним из самых малочисленных коренных народов Севера, а число носителей их языка по разным оценкам варьируется от 20 до 40 человек. Сейчас основное место проживания энцев — Таймырский Долгано-Ненецкий район в Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что Совет представителей коренных малочисленных народов Севера утвердит алфавит саамского языка. Разногласия чиновников и представителей саамской общины по поводу потенциального алфавита длились больше четверти века.