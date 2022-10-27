Назван главный покупатель российских товаров в Европе

РИА Новости: в июле Италия стала главным покупателем российских товаров в ЕС

В июле 2022 года главным импортером российской продукции в Евросоюзе стала Италия. Соответствующие подсчеты на основе данных национальных статистических ведомств Европы представило агентство РИА Новости.

Страна закупила российских товаров на 3,04 миллиарда евро (3,07 миллиарда долларов), обогнав Германию с 2,9 миллиарда евро (аналогичная сумма в долларах). Так, Италия впервые как минимум за 20 лет стала главным покупателем российских товаров среди стран блока.

Следующими государствами по объемам импорта из России оказались Нидерланды (1,6 миллиарда евро) и Чехия (1,4 миллиарда евро). В пятерку лидеров также вошла Польша (1,1 миллиарда евро).

При этом основным европейским поставщиком продукции в Россию остается Германия. В том же месяце страна экспортировала товаров на 1,02 миллиарда евро. Италия стала вторым главным экспортером в Россию с 511,5 миллиона евро.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Запад не отказываться от сотрудничества и заявил, что Россия готова покупать европейские товары, но страны ЕС не желают их продавать. В результате западных санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, Россия столкнулась с рекордным торговым профицитом, то есть падением импорта из западных стран при сохранении уровня экспорта. В Институте международных финансов полагают, что по итогам года профицит достигнет 250 миллиардов долларов, что вдвое превысит показатель прошлого года в 120 миллиардов.