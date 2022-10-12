Путин посетовал на нежелание Европы продавать товары России

Президент Путин призвал Запад не отказываться от сотрудничества с Россией

Россия готова покупать европейские товары, но страны ЕС не желают их продавать, посетовал президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что по данным самих европейцев, экспорт в Россию за 2021 год составил 89,3 миллиарда евро, а импорт из России — 162,5 миллиарда. Дефицит в пользу России 73,2 миллиарда. А за первые месяцы текущего года этот дефицит вырос до 103,2 миллиарда евро.

«В чем причина? Мы продаем свои товары, мы готовы покупать европейские товары, но они же сами не продают, ввели эмбарго на одну товарную группу, на вторую, на третью, отсюда и дефицит», — сказал президент. Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, призвал Путин.

В результате западных санкций Россия столкнулась с рекордным торговым профицитом, то есть падением импорта из западных стран при сохранении уровня экспорта. В Институте международных финансов полагают, что по итогам года профицит достигнет 250 миллиардов долларов, что вдвое превысит показатель прошлого года в 120 миллиардов.