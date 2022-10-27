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09:57, 27 октября 2022Среда обитания

Названы «женские» и «мужские» улицы Москвы

Остоженку, Волхонку и Шаболовку назвали «женскими» улицами Москвы

Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

«Женскими» улицами Москвы назвали Остоженку, Волхонку и Шаболовку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании AdMetrix и МТС.

Аналитики изучили передвижение жителей столицы. Доля женщин на Остоженке достигла 56 процентов, на Волхонке и Шаболовке — по 55 процентов. На Большой Дмитровке и площади Пречистенские Ворота доля составила по 54 процента.

По данным экспертов, самой «мужской» улицей оказалась МКАД — доля мужчин от общего числа передвижений достигла 66 процентов. В топ-5 списка попали также улица Генерала Дорохова с показателем в 65 процентов, Верхние Поля (64 процента), Щелковское шоссе (63 процента) и улица Сталеваров (62 процента).

В июне 2022 года специалисты Skolkovo Realty назвали улицу Усачева в районе Хамовники самой дорогой в Москве. В указанный месяц там выставили на продажу больше всего готовых квартир со стоимостью квадратного метра более одного миллиона рублей.

Нина Ташевская
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