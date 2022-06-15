Определена самая дорогая улица Москвы

Skolkovo Realty назвали улицу Усачева самой дорогой в Москве

Улица Усачева в районе Хамовники оказалась самой дорогой в Москве — в июне 2022 года там выставили на продажу больше всего готовых квартир со стоимостью квадратного метра более одного миллиона рублей. Локации столицы с максимальным предложением жилья для богатых определили аналитики компании Skolkovo Realty в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, на улице Усачева доступны для покупки 247 объектов, где цена «квадрата» превышает миллион рублей. Самый доступный вариант оценили в 60 миллионов рублей — за эти деньги можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 59 квадратных метров. Максимально дорогое жилье на этой улице стоит 805 миллионов рублей — этот бюджет позволит купить шестикомнатный объект площадью 330 квадратных метров.

На втором месте среди локаций столицы с недоступным жильем аналитики назвали расположенную в том же районе улицу Ефремова — там выставлена на продажу 121 квартира в указанной ценовой категории. Самый дешевый вариант здесь обойдется в 123 миллиона рублей — речь идет о четырехкомнатной квартире площадью 115 квадратных метров. Наиболее дорогой объект на улице Ефремова оценили в один миллиард рублей — за эту сумму можно приобрести четырехкомнатную квартиру площадью 344 квадратных метра.

Третью строчку, по данным специалистов, разделили 1-й Красногвардейский проезд и переулок Хилков — в этих локациях экспонируется по 52 объекта со стоимостью «квадрата» более миллиона рублей. В Skolkovo Realty отметили, что в целом на вторичном рынке Москвы выставлено на продажу 2038 квартиры в этой категории. Подобные предложения нашли на 149 улицах, бульварах, проездах и тупиках столицы.

В мае аналитики компании Savills назвали улицей Москвы с самым дорогим жильем Гранатный переулок в Пресненском районе. Согласно данным специалистов, за «квадрат» на вторичном рынке в этой локации придется отдать 3,595 миллиона рублей.