Чемпион UFC высказался о возможности поединка с Макгрегором

Чемпион UFC Волкановски заявил, что ему было бы весело провести поединок с Макгрегором

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски высказался о возможности поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова доступны на YouTube-канале Submission Radio.

Волкановски заявил, что Макгрегор — единственный чемпион в полулегком весе, которого он не победил. «Так что очевидно, этот бой что-то да значит для меня. Конечно, не стоит забывать и о деньгах, которые может принести этот поединок, да и некоторые прочие моменты. Весь этот цирк вокруг него — было бы весело», — отметил австралиец.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Спортсмен не выходил в октагон с лета 2021 года. Тогда он подрался с американцем Дастином Порье и получил перелом ноги, проиграв техническим нокаутом. В профессиональной карьере ирландец провел 28 боев, одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

34-летний Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении. Последний бой Волкановски провел в июле 2022-го, когда победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей.