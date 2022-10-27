В iPhone нашли рекламу азартных игр

The Verge: Apple приостановила отображение рекламы в App Store из-за скандала

Apple временно отключила отображение рекламы в App Store. Об этом сообщает издание The Verge.

Согласно заявлению официального представителя компании Тревора Кинкейда, Apple временно приостанавливает отображение связанной с азартными играми и некоторыми другими категориями рекламы на страницах продуктов в App Store. Ранее пользователи iPhone и iPad нашли на платформе неуместные, с их точки зрения, рекламные баннеры.

Журналисты ссылаются на сообщения из соцсетей, согласно которым в App Store обнаружили неуместную рекламу. Так, на платформе нашли рекламу азартных игр, казино, приложений для ставок. Скандал, в том числе, был вызван тем, что рекламу для взрослых заметили на страницах ориентированных на детей приложений.

Apple не уточнила, как долго продлится пауза и будет ли компания вносить какие-либо изменения в правила размещения рекламы. По словам журналистов, Apple не запрещает рекламировать азартные игры, однако подобные запреты могут встречаться во многих регионах.

В конце сентября специалисты фирмы Satori обнаружили десятки приложений для смартфонов, которые запускались для мошенничества с рекламой. Эксперты подчеркнули, что 10 программ были найдены в App Store.