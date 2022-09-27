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На iPhone обнаружили мошенническую рекламу

BleepingComputer: на Android и iOS обнаружили мошенничество с рекламой

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Неизвестные хакеры занимались мошеничеством с рекламой на смартфонах. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты сослались на выводы фирмы Satori, специалисты которой обнаружили десятки приложений для смартфонов, которые запускались для мошенничества с рекламой. Примечательно, что 10 программ были найдены в App Store — ранее считалось, что пользователи iPhone защищены от подобного типа приложений. Порядка 75 приложений нашли в Google Play.

По словам аналитиков, с помощью фейковых приложений мошенники «крутили» рекламу и обманывали рекламодателей, демонстрируя им поддельную статистику просмотров. Так, специальный скрипт позволял отображать рекламные баннеры даже в том случае, если смартфон заблокирован и его экран выключен. В сообщении говорится, что мошеннические приложения не представляют угрозы для пользователей, однако механизм их работы можно использовать для будущих атак.

После того как специалисты Satori уведомили о проблеме модераторов App Store и Google Play, мошеннические приложения были удалены. В заключение говорится, что на работу опасных программ может указывать снижение производительности смартфона и быстрый разряд аккумулятора.

В конце лета стало известно, что Apple намерена добавить рекламные блоки в большее количество фирменных сервисов. По информации инсайдеров, реклама появится в сервисах «Карты», «Подкасты», TV+, «Книги» и «Новости».

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Андрей Ставицкий
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