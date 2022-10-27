Заявления ЕС о преодолении зависимости от российского газа назвали голословными

Аналитик Демидов назвал голословными заявления ЕС о преодолении зависимости от газа из РФ

Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о преодолении за восемь месяцев зависимости от российского газа являются голословными, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

В европейских подземных хранилищах находится именно российский газ, отметил аналитик. Кроме того, Европейский союз (ЕС) закупает его через «Турецкий поток» и газотранспортную систему (ГТС) Украины. Таким образом поставляются 16 и 15 миллиардов кубометров газа в годовом исчислении соответственно, отметил специалист.

«Технически "Турецкий поток" не может поставлять больше, чем эта цифра, так как газопровод из Турции в Болгарию и Сербию также ограничен 16 миллиардами. Украинская ГТС может пропускать больше газа, но оператор ГТС Украины отказывается принимать заявки от ПАО "Газпром" на прокачку газа через газоизмерительные станции, которые находятся на территории Луганской народной республики. Таким образом ЕС теряет около 23 миллиардов кубометров газа в год», — рассказал Демидов.

Также, по его словам, ЕС закупает газ через трубопроводы у Норвегии и Алжира, и у коалиции стран экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) — США, Катара, Австралии и других.

Если мы говорим о полной замене российского газа — 39 миллиардов кубометров в год — то на сегодня эта задача невыполнима Владимир Демидов аналитик

«Азербайджан планирует увеличить поставки по газопроводу TAP почти вдвое, на 10 миллиардов. Норвегия не может поставлять газа больше, чем уже поставляет. Алжир может увеличить поставки, но они осядут в Испании и Франции. В итоге полностью заменить эти поставки нельзя — останется дефицит примерно в 25-30 миллиардов кубометров газа в год», — объяснил Демидов.

В 2022 году Россия поставила в ЕС примерно 80 миллиардов кубометров газа, сказал он. И если Евросоюз хочет отказаться от ресурсов из России, то ему нужно будет решить вопрос возмещения такого же объема в 2023 году. «Поэтому зима 2022 года хоть и будет сложной, но следующая будет намного сложнее, если ЕС хочет сохранить свою промышленность», — подытожил аналитик.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа в сжатые сроки сумела заместить две трети российского газа и продолжает снижать зависимость от Москвы значительно быстрее, чем планировалось ранее. Она напомнила, что такой результат достигнут всего за восемь месяцев, прошедших с момента ввода российских войск на территорию Украины.

Канцлера ФРГ Олаф Шольц отмечал, что Германии удалось преодолеть зависимость от российского газа. В частности, он выразил удовлетворение тем, что на уровне Евросоюза странам удалось договориться о снижении потребления на 15 процентов. Сейчас ФРГ, по его словам, стремится снизить потребление на 20 процентов.

По словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, к отказу от импорта российского газа должны быть готовы все страны ЕС.

