Мастера спорта по дзюдо задержали по делу о грабеже у станции метро в Петербурге

В Петербурге задержали мастера спорта по дзюдо по делу о хищении 245 тысяч рублей у метро

В Петербурге 23-летнего мастера спорта по дзюдо задержали по делу о грабеже возле выхода со станции метро «Маяковская». Об этом в четверг, 27 октября, пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, вечером 8 сентября 39-летнего сотрудника стройфирмы возле выхода из подземки окружила толпа незнакомцев. Когда люди разошлись, петербуржец заметил, что у него похитили 245 тысяч рублей.

Спустя время правоохранители установили личность одного из предполагаемых преступников — им оказался молодой спортсмен, ранее входивший в сборную России, а сейчас работающий тренером. Его задержали 26 октября возле дома № 35 на проспекте Декабристов.

Сейчас с ним проводятся следственные действия.

27 апреля сообщалось, что участник банды спортсменов-коллекторов признался в убийстве должника в Приморье.