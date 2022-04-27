Участник банды спортсменов-коллекторов признался в убийстве должника в Приморье

Во Владивостоке полиция задержала члена банды спортсменов-коллекторов за убийство должника

В Приморском крае сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД задержали участника банды спортсменов-коллекторов по подозрению в убийстве должника, которое было совершено в 2014 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

В 2014 году в полицию Владивостока обратилась местная жительница и заявила о пропаже 27-летнего сына. Он ушел из дома на работу, но там так и не появился. Полицейские выяснили, что молодой человек был судим за кражи, употреблял наркотики, вел асоциальный образ жизни, при этом у него был сахарный диабет и он регулярно должен был принимать инсулин.

В ходе расследования уголовного дела о его убийстве силовики вышли на группу спортсменов, занимавшихся выбиванием долгов у граждан, которые брали кредиты в микрофинансовой организации. Следователи установили личности участников банды, причастных к исчезновению мужчины. У них при силовой поддержке бойцов Росгвардии были проведены обыски.

33-летний мужчина дал признательные показания и рассказал, где спрятал тело убитого им должника. В лесу под Владивостоком правоохранители нашли его останки. Судебная генетическая экспертиза подтвердила личность погибшего.

Советский районный суд Владивостока арестовал подозреваемого.