Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Участник банды спортсменов-коллекторов признался в убийстве должника в Приморье

Во Владивостоке полиция задержала члена банды спортсменов-коллекторов за убийство должника

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском крае сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД задержали участника банды спортсменов-коллекторов по подозрению в убийстве должника, которое было совершено в 2014 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

В 2014 году в полицию Владивостока обратилась местная жительница и заявила о пропаже 27-летнего сына. Он ушел из дома на работу, но там так и не появился. Полицейские выяснили, что молодой человек был судим за кражи, употреблял наркотики, вел асоциальный образ жизни, при этом у него был сахарный диабет и он регулярно должен был принимать инсулин.

В ходе расследования уголовного дела о его убийстве силовики вышли на группу спортсменов, занимавшихся выбиванием долгов у граждан, которые брали кредиты в микрофинансовой организации. Следователи установили личности участников банды, причастных к исчезновению мужчины. У них при силовой поддержке бойцов Росгвардии были проведены обыски.

33-летний мужчина дал признательные показания и рассказал, где спрятал тело убитого им должника. В лесу под Владивостоком правоохранители нашли его останки. Судебная генетическая экспертиза подтвердила личность погибшего.

Советский районный суд Владивостока арестовал подозреваемого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В МВД Приднестровья сообщили о стрельбе со стороны Украины
В России выявили 7705 случаев коронавируса
В России объявили тотальную проверку всех детских садов и школ
Мужчина отменил свадьбу из-за пьяной собаки
Участник банды спортсменов-коллекторов признался в убийстве должника в Приморье
Посол России опроверг сообщения о военной помощи со стороны Китая
В России насчитали тысячи незащищенных баз данных
В Ульяновской области объявят траур по погибшим при стрельбе в детсаду
Диетолог перечислила проблемы со здоровьем из-за злоупотребления имбирем
Володин призвал активнее останавливать поставку газа в Европу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.