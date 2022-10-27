Добившийся отмены закона о мотошлемах адвокат разбился без шлема на мотоцикле

Daily Mail: адвокат добился отмены ношения байкерами шлемов и погиб на мотоцикле без шлема

Адвокат из американского штата Флорида, который более десяти лет выступал против закона об обязательности ношения мотошлемов и помог добиться его отмены, разбился в ДТП, так как ехал на мотоцикле без шлема. Об этом сообщает Daily Mail.

66-летний Рон Смит направлялся на похороны другого байкера вместе с 62-летней возлюбленной Брендой Джинан Вольпе. Он не успел затормозить и врезался в трейлер, прицепленный к тягачу. Мужчина и его пассажирка погибли. Удалось ли бы паре спастись, если бы они ехали в шлемах, неизвестно. Вскрытие подтвердило, что и мужчина, и женщина скончались в результате получения черепно-мозговой травмы.

«Вполне возможно, что, если бы они были в шлемах, они могли бы выжить. Но мы не можем утверждать это наверняка. Конечно, это повысило бы их шансы выжить», — заявил специалист по безопасности езды на мотоциклах Эрик Тео.

По словам представителя дорожного патруля Флориды Стива Гэскинса, в результате ДТП никого не привлекли к ответственности, поскольку было установлено, что водитель сам не справился с управлением транспортным средством.

Смит был членом организации «Американские байкеры за просвещение», которая лоббировала отмену требования ездить в шлеме. Он был опытным адвокатом, который защищал мотоциклистов в делах, связанных с безопасностью езды на мотоцикле. По словам экспертов, дела, в которых он участвовал, способствовали отмене обязательного ношения шлема для взрослых мотоциклистов в 2000 году. Мужчина считал правило «тоталитарным» и успешно боролся против него. Он подчеркивал, что обязательное ношение шлема не прописано в требованиях безопасности департамента транспорта штата.

По словам друзей Смита, он хотел, чтобы люди сами решали, нужен ли им шлем, хотя причина его личной неприязни к шлемам неизвестна.

По данным исследования, проведенного Национальной администрацией дорожного движения, наличие шлема снижает риск гибели мотоциклиста на 37 процентов, а пассажира — на 41 процент. В штатах, где закон не обязывает мотоциклистов носить шлемы, 57 процентов погибших в 2020 году мотоциклистов были без шлема, а в штатах, где такого правила нет — всего 11 процентов.

Флорида изменила закон в 2000 году. Согласно новым требованиям, мотоциклисты в возрасте более 21 года более не обязаны носить шлем во время езды на мотоцикле, если размер их страховки от несчастных случаев превышает 10 тысяч долларов (613,2 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в США житель города Уасилла, штат Аляска, попытался скрыться от полицейской погони на мотоцикле, на скорости более 160 километров в час столкнулся с лосем и погиб. Выжил ли лось, не сообщается.

