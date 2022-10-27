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11:55, 27 октября 2022Бывший СССР

В Кишиневе протестующие выстроились в «коридор позора» для власти

В Кишиневе протестующие выстроились в «коридор позора» у здания парламента

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Кишиневе протестующие выстроились в «коридор позора» для депутатов у здания парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

В митинге участвуют представители партии «Шор», депутаты-коммунисты, а также их сторонники. Протестующие встали в два ряда у заднего двора парламента и освистывали депутатов от правящей партии, идущих на работу. Кроме того, участники митинга держали в руках фотографии разгона палаточного городка, который произошел 16 октября.

«Сегодняшней акцией мы высказываем свое отношение к правящей партии, к руководству страны, которые заявляют, что на митинги выходят бандиты и предатели родины», — заявил один из лидеров протестного движения Дину Цуркану. Он обвинил власти в нарушении прав человека и разрушении международных связей Молдавии.

16 октября в Кишиневе начались стычки протестующих с полицией. Сторонники оппозиции несколько раз пытались прорвать полицейский кордон, но были оттеснены сотрудниками спецотрядов.

По мнению директора Центра анализа, исследований и прогнозов кишиневского Balkan-center Сергея Манастырлы, зимой в Молдавии ожидается всплеск протестной активности. Причиной тому — продолжение роста цен на газ и инфляция.

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Алевтина Запольская
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