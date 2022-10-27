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23:23, 27 октября 2022Мир

Немецкий депутат ушел из партии из-за ее поддержки поставок оружия Киеву

DPA: депутат Хартенфельс покинул партию «Зеленые» из-за ее поддержки поставок оружия Киеву

Lisi Niesner / Reuters

Представитель парламента федеральной земли Рейнланд-Пфальц Андреас Хартенфельс покинул партию «Союз-90/зеленые» из-за поддержки ее членов увеличения и продления поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает агентство DPA.

По словам депутата, подобная внешняя политика нарушает пацифистскую идеологию партии. Прежде, до конфликта на Украине, фракция выступала против поставок оружия, позиционируя себя как партию мира. Он подчеркнул, что решение далось ему непросто. «В будущем, как независимый член парламента, я и далее буду выполнять свой мандат в парламенте земли и продолжать работать в своем избирательном округе», — заявил Хартенфельс.

Ранее стало известно о договоренности Украины с Германией об увеличении военной поддержки Киева в 2023 году. Уточнялось, что ФРГ выделит более двух миллиардов на эти цели в следующем году.

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц проинформировал, что Берлин намерен в ближайшее время передать Киеву еще три системы противовоздушной обороны IRIS-T. Он заявил, что ФРГ будет оказывать поддержку до тех пор, пока это требуется.

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Варвара Кузьмина
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