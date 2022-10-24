Германия передаст Украине еще три системы ПВО

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Берлин передаст Киеву три системы ПВО IRIS-T

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на церемонии открытия пятого германо-украинского экономического форума заявил, что Берлин в ближайшее время передаст Киеву еще три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Его слова приводит ТАСС.

Шольц подчеркнул, что Германия поддерживает Украину с политической и экономической точек зрения, а также поставками оружия. Он напомнил, что Берлин уже передал Вооруженным силам Украины зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а также систему ПВО IRIS-T.

«Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», — сообщил канцлер.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна нуждается в срочной доставке боеприпасов к ПВО IRIS-T, которую ранее Киеву предоставил Берлин. Он подчеркнул, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов к системе.

11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. Издание Der Spiegel отмечало, что изначально первая передача IRIS-T была запланирована на ноябрь.