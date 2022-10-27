В ЛНР продлили действие комендантского часа на прифронтовых территориях

Врио главы ЛНР Пасечник продлил действие комендантского часа на прифронтовых территориях

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник продлил на час действие комендантского часа на прифронтовых территориях. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает правительство республики в Telegram.

Для жителей Кременского района, Лисичанска, Первомайска, Рубежного, Северодонецка, Сватовского и Троицкого района комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00.

26 октября Министерство обороны России сообщило о пяти атаках украинских военных в ЛНР. Со стороны Украины в атаках принимали участие до 500 наемников и солдат регулярной армии, атаки были отбиты.

5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны. В этот же день он назначил глав четырех регионов. Главой Донецкой народной республики (ДНР) назначен Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а Запорожской — Евгений Балицкий.