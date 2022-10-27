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11:31, 27 октября 2022Бывший СССР

В ЛНР продлили действие комендантского часа на прифронтовых территориях

Врио главы ЛНР Пасечник продлил действие комендантского часа на прифронтовых территориях

Фото: Александр Река / ТАСС

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник продлил на час действие комендантского часа на прифронтовых территориях. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает правительство республики в Telegram.

Для жителей Кременского района, Лисичанска, Первомайска, Рубежного, Северодонецка, Сватовского и Троицкого района комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00.

26 октября Министерство обороны России сообщило о пяти атаках украинских военных в ЛНР. Со стороны Украины в атаках принимали участие до 500 наемников и солдат регулярной армии, атаки были отбиты.

5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны. В этот же день он назначил глав четырех регионов. Главой Донецкой народной республики (ДНР) назначен Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а Запорожской — Евгений Балицкий.

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Алина Гончарова
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