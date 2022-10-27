Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:55, 27 октября 2022Силовые структуры

В российском регионе возбудили уголовное дело из-за охоты на лосей с вертолета

В Якутии прокуратура возбудила уголовное дело из-за охоты на лосей с вертолета Robinson

Фото: Diana Parkhouse / Unsplash

В Республике Саха (Якутия) жители Хангаласского района опубликовали в интернете видео с незаконной добычей лося из вертолета. Распространившийся ролик привлек внимание Минэкологии, прокуратуры и МВД, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

МВД, прокуратура и Минэкологии Якутии заинтересовались выложенным в сеть видео, на котором запечатлена добыча лося, предположительно, убитого из воздушного средства. В ходе проверки факт незаконной охоты с вертолета Robinson подтвердился, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 («Незаконная охота») УК России.

В настоящее время правоохранители ищут виновных.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе полицейские задержали троих россиян за убийство медвежонка возле трассы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о потерях Украины в ходе СВО
Турист трагически погиб на глазах семьи спустя сутки после прибытия на курорт
США назвали Россию острой угрозой в стратегии обороны
Врач предупредила женщин о неочевидных причинах раннего климакса
Россиянка пыталась выбросить своего младенца с балкона из мести мужу
Украинка изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и вызвала споры в сети
Стюардесса встретила любимого учителя в самолете спустя 32 года после выпуска
Путин призвал США уважать Саудовскую Аравию
Описаны особенности варианта коронавируса «цербер»
Музей мадам Тюссо убрал фигуру Канье Уэста после скандальных высказываний рэпера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.