В российском регионе возбудили уголовное дело из-за охоты на лосей с вертолета

В Якутии прокуратура возбудила уголовное дело из-за охоты на лосей с вертолета Robinson

В Республике Саха (Якутия) жители Хангаласского района опубликовали в интернете видео с незаконной добычей лося из вертолета. Распространившийся ролик привлек внимание Минэкологии, прокуратуры и МВД, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

МВД, прокуратура и Минэкологии Якутии заинтересовались выложенным в сеть видео, на котором запечатлена добыча лося, предположительно, убитого из воздушного средства. В ходе проверки факт незаконной охоты с вертолета Robinson подтвердился, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 («Незаконная охота») УК России.

В настоящее время правоохранители ищут виновных.

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