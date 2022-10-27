Сечин назвал последствия потери гегемонии для США

Глава «Роснефти» Сечин: США вынуждены бороться за сохранение гегемонии любой ценой

Если Соединенные Штаты лишатся гегемонии, это будет значить невозможность воспроизводства себя как страны. Такие последствия потери статуса для США назвал глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон вынужден бороться за сохранение гегемонии любой ценой, поскольку утрата «гегемонии — финансовой, военной, политической и экономической означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы».

В августе президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития. Глава государства также отметил, что гегемония Запада значит стагнацию для остального мира, для всей цивилизации, «мракобесие и отмену культуры».

Ранее российский лидер говорил, что США объявили себя посланниками бога на Земле. По его словам, интересы американской стороны объявляются священными.

