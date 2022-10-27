Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 27 октября 2022Россия

Сечин назвал последствия потери гегемонии для США

Глава «Роснефти» Сечин: США вынуждены бороться за сохранение гегемонии любой ценой

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Если Соединенные Штаты лишатся гегемонии, это будет значить невозможность воспроизводства себя как страны. Такие последствия потери статуса для США назвал глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон вынужден бороться за сохранение гегемонии любой ценой, поскольку утрата «гегемонии — финансовой, военной, политической и экономической означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы».

В августе президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития. Глава государства также отметил, что гегемония Запада значит стагнацию для остального мира, для всей цивилизации, «мракобесие и отмену культуры».

Ранее российский лидер говорил, что США объявили себя посланниками бога на Земле. По его словам, интересы американской стороны объявляются священными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Европейская страна призвала к прямым переговорам США и России по Украине
Озвучено число погибших из-за экстремальной жары в последние 20 лет
Глава МОК высказался об отказе РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой
Боня призвала расценивать проблемы Собчак как возмездие
В российском городе отменили прямые выборы мэра
В большинстве украинских регионов объявили воздушную тревогу
В России спрогнозировали популярность одного вида ипотеки
Александр Васильев назвал главные модные ошибки Екатерины Андреевой
Сечин назвал ценовой потолок на нефть и газ отменой прав стран на ресурсы
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.