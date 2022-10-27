Определен возможный доход россиян от сдачи макулатуры

Россельхозбанк: доход россиян от сдачи макулатура может составить 40 миллиардов рублей

Предполагаемый доход россиян от сдачи макулатуры в переработку может составить около 40 миллиардов рублей в год, определили эксперты Россельхозбанка, сообщает ТАСС.

На данный момент показатель ниже предполагаемого банком. «Фактором выступает освобождение сбора от НДФЛ и тиражирование успешного опыта регионов с развитой сетью пунктов приема макулатуры, в первую очередь Нижегородской области», — пояснили в банке.

По данным банка, ежегодно в России образуется около восьми миллионов тонн макулатуры. Семь миллионов тонн из них можно перерабатывать, однако пока для этих целей отправляют 4,5 миллиона тонн. С 2000-х годов переработка макулатуры в стране выросла с 10 процентов до 63 процентов.

В августе 2022 года правительство России ввело временные ограничения на вывоз бумаги и картона из страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Квоты будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года.