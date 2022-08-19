Россия временно ограничила вывоз макулатуры из страны

Правительство России ввело временные квоты на экспорт бумаги и картона до 3 декабря

Правительство России ввело временные ограничения на вывоз бумаги и картона из страны, сказано на официальном сайте. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Квоты будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года. В рамках меры поставки бумажной продукции за рубеж не должны превышать 30 тысяч тонн. Распределит объемы между экспортерами до 31 августа Министерство промышленности и торговли.

Такое решение правительства нацелено в первую очередь на поддержку отечественных производителей картонной упаковки. Они используют макулатуру для ее производства. Также ограничение экспорта избавит страну от рисков нехватки продукции на внутреннем рынке.

Проблемы с картонными упаковками в стране начались после введения западных санкций из-за ситуации на Украине. Крупнейший в стране поставщик упаковочной продукции Tetra Pak перестал отправлять товары в Россию. Впоследствии на нехватку картона для упаковки пожаловались производители молочной продукции. Для замещения импортной упаковки и помощи продуктовым производителям в России решили создать «отечественный Tetra Pak».

В начале августа в Рослесинфорге заявили, что дефицита бумаги в России не будет. Директор организации Павел Чащин отметил, что сейчас производство целлюлозно-бумажной продукции растет, а многие российские предприятия планируют увеличить выпуск бумаги.