Российские компании попросили помощи с картоном

«Ъ»: российским производителям молочной продукции перестало хватать упаковки из картона

Производители молочной продукции в России пожаловались на нехватку картона для упаковки и попросили помощи у властей для снижения остроты проблемы. Об этом во вторник, 14 июня, со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

На прошлой неделе состоялось заседание комитета Госдумы по аграрным вопросам, на котором выступили представители «Союзмолока» (объединяет Danone, PepsiCo, «Экониву», «Молвест» и другие). Они, в частности, предложили депутатам сделать запрос в Минпромторг по планам помесячного производства картона до конца года.

Глава отраслевого объединения Артем Белов объяснил, что с такой информацией компаниям стало бы проще планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. Между тем в нынешних условиях уже возникали ситуации, когда производитель упаковки не мог поставить ее в срок, потому что не получил для этого необходимый картон.

«Союзмолоко» предложило распределять выпускаемый в стране картон для пищевой упаковки между производителями. Речь идет о продукции Tetra Pak, «Ламбумиз», «Стерэкс Пак», «Молопак», «Промпак». В свою очередь гендиректор «Ламбумиза» Александр Абалаков рассказал, что до санкций Евросоюза, введенных в ответ на действие российских войск на Украине, до 50 процентов сырья для ламинированного картона импортировалось. В новых условиях надо найти замену выпадающим объемам.

Источники издания утверждают, что в общей сложности в стране не хватает около 30 процентов картона. При этом российский картон не всегда высокого качества и зачастую не выдерживает требований по срокам хранения продукции. В то же время перевести на стеклянную или пластиковую тару некоторые продукты невозможно из-за технологии производства.

Чтобы уменьшить количество проблем, компании отказываются от части ассортимента в картонной упаковке. Кроме того, представители «Союзмолока» попросили включить в список системообразующих предприятий максимальное количество производителей упаковки и обнулить ввозные пошлины на позиции, попавшие под санкции.

На прошлой неделе национальный совет по вопросам торговли Швеции запретил компании Tetra Pak, крупнейшему в России поставщику упаковочной продукции, отправлять свои товары в Россию. Руководство компании намерено оспорить это решение, предупреждая, что в случае национализации локализованных производств Россия может получить доступ к технологиям, которых у нее нет.