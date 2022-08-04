Россиян успокоили по поводу туалетной бумаги

Рослесинфорг: дефицита туалетной бумаги в России не предвидится

В России не предвидится дефицита туалетной бумаги, успокоили представители Рослесинфорга. По итогам первого полугодия 2022-го производство выросло на 13 процентов, до 3,2 миллиарда рулонов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

«Это почти четыре рулона бумаги в месяц на одного россиянина, включая младенцев, так что дефицита продукции не предвидится», — уточнили в Рослесинфорге. Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse, Libero, продолжает работу по выходу с российского рынка, производство части продукции будет локализовано.

«Несмотря на давление санкций, уход некоторых западных компаний и опасения, что страна останется без бумаги, производство целлюлозно-бумажной продукции показывает рост, а не спад. Уже сегодня многие российские предприятия лесопромышленного сектора заявляют о планах увеличить выпуски бумаги за счет модернизации имеющегося оборудования», — рассказывал газете «Известия» директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Недавнее исследование строительной компании Pridex показало, что подорожание сантехники в России по отдельным позициям за февраль-апрель составило 20-70 процентов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Больше всего в цене выросли смесители, раковины и унитазы в сегменте эконом. Китайские и турецкие поставщики пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов, и увеличивают стоимость.