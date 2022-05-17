В России подорожали унитазы

Pridex: в России сантехника подорожала на 20-70 процентов

Подорожание сантехники в России по отдельным позициям за февраль-апрель составило 20-70 процентов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Больше всего в цене выросли смесители, раковины и унитазы в сегменте эконом, пишет РБК со ссылкой на исследование строительной компании Pridex.

Китайские и турецкие поставщики пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов, и увеличивают стоимость, отметила коммерческий директор Pridex Александра Алейникова. Душевые кабины, ванные, комплектующие для них и душевое оборудование экономсегмента взлетело в цене на 30-70 процентов.

В премиальном сегменте отмечен дефицит и рост цен на 5-25 процентов. Несмотря на укрепления курса рубля снижение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья являются важными факторами, оказывающими влияние на стоимость конечного продукта, подчеркнула Алейникова.

22 апреля компания Essity сообщила, что уходит с российского рынка из-за ухудшения условий для ведения бизнеса. Она выпускает товары под торговыми марками Zewa, Libresse и Libero. Россиян позже пообещали не оставлять без туалетной бумаги отечественные производители.