Россиян пообещали не оставлять без туалетной бумаги

Директор по развитию СТГ заявил, что россиянам не грозит дефицит туалетной бумаги

Уход шведской компании Essity, которая производила средства личной гигиены, с российского рынка не остановит производство туалетной бумаги. Об этом заявил директор по развитию компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (СТГ) Александр Каган, сообщают «Известия».

«В любом случае дефицит туалетной бумаги россиянам не грозит», — пообещал Каган и подчеркнул, что в России достаточно производственных мощностей, чтобы не оставлять граждан без средств личной гигиены. По словам директора по развитию, существующие игроки на рынке смогут заместить недостающие объемы в короткий срок.

Ранее 22 апреля Essity сообщила, что уходит с российского рынка из-за ухудшения условий для ведения бизнеса. Компания выпускает товары под торговыми марками Zewa, Libresse и Libero. Каган отметил, что производство Essity на 90 процентов локализовано, поэтому есть вероятность, что выпуск продолжится даже при уходе бренда с российского рынка.

Из-за западных санкций и логистических трудностей проблемы возникли и с обеспечением граждан сантехникой, строительной химией, инструментами и инженерным оборудованием. Россияне рискуют столкнуться с дефицитом сантехники, в том числе унитазов. Магазины продают запасы, но их осталось всего на несколько месяцев, а отечественным производителям будет трудно заменить западных из-за нехватки каолина.