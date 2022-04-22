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Производитель туалетной бумаги Zewa уйдет из России

Производитель туалетной бумаги Zewa шведская компания Essity собралась уйти из России

Фото: Shutterstock

Шведская компания Essity, производящая туалетную бумагу Zewa, а также представленная такими брендами в сфере личной гигиены, как Tork, Libero, Libresse, TENA, объявила о скором уходе из России. Причиной названы ухудшения условий ведения бизнеса. Об этом со ссылкой на комментарий главы компании Магнуса Грота к отчету за первый квартал 2022 года сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, активы компании в России обесценились на 1,4 миллиарда шведских крон (147 миллионов долларов). Деталей процесса избавления от российских активов Грот не привел.

По состоянию на начало года в России работали три фабрики Essity. Компания обеспечивает работой 1,3 тысячи сотрудников. В минувшем году объем продаж Essity в стране составил около 29,5 миллиона долларов, это 2 процента от общего оборота производителя.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с логистикой и санкций России грозит дефицит унитазов. Пока продавцы реализуют запасы, но их осталось на несколько месяцев. Отечественным производителям заменить западных поставщиков будет непросто из-за дефицита каолина. Реальным вариантом представляются поставки из Китая, однако материал будет в несколько раз дороже, что приведет к росту цен на сантехнику.

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Платон Щукин
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