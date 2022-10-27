Малышева назвала опасную для слуха группу препаратов

Врач Елена Малышева назвала антибиотики гентамицин и стрептомицин опасными для слуха

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали группу препаратов, прием которых может нести опасность для слуха. О том, какие лекарства могут привести к глухоте, специалисты рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам Малышевой, потерю слуха может вызвать прием антибиотиков из группы аминогликозидов. Как отметила терапевт, к ним относятся такие препараты, как гентамицин, стрептомицин, ванкомицин и канамицин. Она уточнила, что эти лекарства разрушают нервные волоски во внутреннем ухе, что в итоге может приводить к глухоте.

Ее коллега Гандельман добавил, что в некоторых ситуациях прием этой группы лекарств необходим. При этом делать это следует только под контролем врача, настоял он.

Ранее Елена Малышева, Герман Гандельман и их коллеги по программе «Жить здорово!», офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, перечислили привычки, которые разрушают пищеварение. Среди распространенных ошибок они назвали питье горячего чая, долгое сидение в туалете и приемы пищи перед сном.