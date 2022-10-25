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09:49, 26 октября 2022Интернет и СМИ

Малышева перечислила разрушающие пищеварение привычки

Врач Елена Малышева заявила, что питье горячего чая приводит к раку желудка

Кадр: Программа «Жить здорово»

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили привычки, разрушающие пищеварение. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Одной из привычек, разрушающих пищевод, специалисты назвали питье очень горячего чая. «Было иранское исследование, которое шло четыре года: ученые наблюдали за 50 тысячами человек, и оказалось, что эта привычка приводит к увеличению риска рака пищевода в восемь раз», — пояснила Малышева. По словам Коновалова, температура чая должна быть ниже 60 градусов.

Еще одной вредной привычкой Гандельман назвал долгое времяпрепровождение в туалете, которое приводит к развитию геморрою. «При долгом сидении на туалете нарушается венозный отток», — уточнил он. Кровь застаивается в нижней части прямой кишки, и там возникают геморроидальные узлы, добавила Малышева.

Пищеварение также разрушают приемы пищи на ночь, заявили врачи. «После этого мы ложимся горизонтально, что приводит к увеличению рисков заброса содержимого из желудка в пищевод, и вызывает рефлюкс», — отметил Продеус и добавил, что злоупотребление ночными перекусами может также увеличить риск развития рака пищевода.

Ранее Малышева и Гандельман перечислили главные ошибки при приеме лекарств от гипертонии. Врачи назвали употребление большого количества соли и нерегулярный прием препаратов основными причинами снижения эффективности терапии.

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Олег Давыдов
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