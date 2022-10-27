Началось выступление Путина на «Валдае»
Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарной сессии Валдайского клуба. Трансляция речи главы государства ведется на официальном канале Кремля в Telegram.
О планах российского лидера выступить на Валдае сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выступление Путина будет обширным, также президент ответит на вопросы из зала.
Дискуссию президента с членами и слушателями дискуссионного клуба модерирует директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления. В 2021 году выступление Путина на дискуссионной площадке длилось более трех часов.
В этом году заседание клуба посвящено теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Открытие состоялось 24 октября. Авторы докладов о будущем мироустройстве уверены, что хотя ближайший исторический период будет напряженным, мир не ждет ядерный апокалипсис.