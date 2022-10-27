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17:17, 27 октября 2022Россия

Началось выступление Путина на «Валдае»

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии Валдайского клуба

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарной сессии Валдайского клуба. Трансляция речи главы государства ведется на официальном канале Кремля в Telegram.

О планах российского лидера выступить на Валдае сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выступление Путина будет обширным, также президент ответит на вопросы из зала.

Дискуссию президента с членами и слушателями дискуссионного клуба модерирует директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления. В 2021 году выступление Путина на дискуссионной площадке длилось более трех часов.

В этом году заседание клуба посвящено теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Открытие состоялось 24 октября. Авторы докладов о будущем мироустройстве уверены, что хотя ближайший исторический период будет напряженным, мир не ждет ядерный апокалипсис.

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Валерий Розенберг
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