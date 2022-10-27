Началось выступление Путина на «Валдае»

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии Валдайского клуба

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарной сессии Валдайского клуба. Трансляция речи главы государства ведется на официальном канале Кремля в Telegram.

О планах российского лидера выступить на Валдае сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выступление Путина будет обширным, также президент ответит на вопросы из зала.

Дискуссию президента с членами и слушателями дискуссионного клуба модерирует директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления. В 2021 году выступление Путина на дискуссионной площадке длилось более трех часов.

В этом году заседание клуба посвящено теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Открытие состоялось 24 октября. Авторы докладов о будущем мироустройстве уверены, что хотя ближайший исторический период будет напряженным, мир не ждет ядерный апокалипсис.