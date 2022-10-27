KFC направила заявки в Роспатент на регистрацию названия Rostic’s и нового логотипа

KFC направила заявки в Роспатент на регистрацию названия Rostic’s и нового логотипа с изображением птицы. Об этом сообщает «Секрет Фирмы» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что компания также зарегистрировала бренды «Ростмастер», «Ростмастер Чиз», «Маэстро», «Чикен Тамагочи», «Шефролл» и «Шеф Баскет». На логотипе компании решили разместить курицу — этот символ останется центральным в изображении.

Ранее стали известны подробности ребрендинга KFC в России. Еда в ресторанах быстрого питания после переименования компании в Rostic's останется привычной для потребителя по вкусу. Согласно данным, рецептуру блюд менять не собираются.

24 октября американская компания Yum! Brands заявила, что продаст все рестораны KFC в России. Новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Новая компания-владелец обязана постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе. Позднее заведения откроются под брендом Rostic’s.

О том, что заведения KFC и Pizza Hut в России, принадлежащие Yum! Brands, готовят к переименованию, было известно еще в конце лета. После завершения этого процесса компания полностью покинет Россию.