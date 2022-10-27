Shūkan Gendai: Вашингтон исчерпал ресурсы для поставок оружия Киеву

Вашингтон исчерпал ресурсы для поставок оружия Киеву, что сыграет на руку Москве, считает главный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи. Своим мнением он поделился в статье для Shūkan Gendai.

По словам эксперта, Россия наращивает темпы производства оружия в стране, в то время как Украине больше неоткуда получать сопоставимые с прежним объемам вооружения. «В этой связи аналитики начинают говорить о том, что в обозримой перспективе, особенно в сложных условиях зимы, Москва может одержать верх над Киевом на поле боя», — отметил он.

Фудзи отметил, что военная поддержка Киева истощила запасы оружия в арсеналах США. Производство дополнительных вооружений, в зависимости от типа, потребует до двух лет. При этом в дефиците уже оказались ПТРК Javelin и РСЗО Himars. В связи с этим боевые возможности Вооруженных сил Украины значительно снизятся в ближайшие месяцы, заключил специалист.

Ранее подполковник армии США Дэниэл Дэвис заявил, что Вашингтону следует начать игнорировать интересы украинского президента Владимира Зеленского, поскольку Соединенные Штаты рискуют своим существованием из-за конфликта далеко от своих границ

