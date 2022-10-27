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15:18, 27 октября 2022Интернет и СМИ

В США призвали игнорировать интересы Зеленского

Подполковник Дэвис: Вашингтону следует игнорировать Зеленского из-за угроз нацбезопасности

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вашингтону следует начать игнорировать интересы украинского президента Владимира Зеленского, поскольку Соединенные Штаты рискуют своим существованием из-за конфликта далеко от своих границ, призвал подполковник армии США Дэниэл Дэвис. Своим мнением он поделился в статье для издания 19fortyfive.

По словам Дэвиса, российско-украинский конфликт представляет угрозу для национальной безопасности страны, так как риск применения ядерного оружия растет одновременно с эскалацией конфликта с применением обычных вооружений.

«По любым меркам риск ядерной конфронтации — будь то фатальный просчет, ошибка или случайность — выше, чем когда-либо со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года», — отметил подполковник.

Таким образом, заключил автор, должно быть очевидно, что США не следует участвовать в провокационных ядерных учениях или пытаться казаться более жесткими, чем другая сторона. Вашингтону необходимо переориентировать интересы на защиту собственной страны.

Ранее Дэниел Дэвис заявил, что стратегия президента США Джо Байдена в отношении конфликта на Украине может привести к ядерной войне с Россией. По его мнению, заявление американского лидера о намерении Вашингтона поддерживать Украину столько, сколько потребуется, отражает стратегическую проблему США.

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Варвара Кошечкина
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