Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:08, 27 октября 2022Наука и техника

Создана экзотическая материя из электронов и дырок

Nature Communications: из квазичастиц экситонов впервые создали конденсат Бозе-Эйнштейна

Изображение: nature.com

Физики впервые создали конденсат Бозе-Эйнштейна из квазичастиц — квантами коллективного возбуждения в твердых телах и сложных физических системах, которые могут обладать некоторыми свойствами настоящих частиц, включая заряд или спин. В данном случае экзотическое состояние, которое часто называют пятым состоянием материи, удалось получить из экситонов, которые образуются внутри полупроводников и изоляторов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Конденсат Бозе-Эйштейна состоит из частиц, относящихся к бозонам, которые могут находиться в одном и том же основном квантовом состоянии (грубо говоря, их принципиально нельзя отличить одну от другой) и ведут себя подобно одной «размытой» частице. Это отличает бозоны от фермионов (например, электронов), в отношении которых действует принцип запрета Паули. Чтобы получить Бозе-конденсат, группу частиц или атомов, которые ведут себя как бозоны, охлаждают до экстремально низкой температуры, до миллиардных долей градуса выше абсолютного нуля. Квантовые эффекты в такой системе могут наблюдаться невооруженным глазом, что проявляется как, например, сверхтекучесть.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

В 1962 году физики предположили, что возможно получить Бозе-конденсат, состоящий из экситонов, и с тех пор его экспериментальное наблюдение стало «Святым Граалем» в физике низких температур. Экситоны не являются настоящей частицей, а представляют собой связанную пару электрон-дырка. Они образуются, когда электрон в твердом веществе приобретает энергию (например, при поглощении энергии фотона) и становится носителем заряда, то есть переходит в зону проводимости внутри твердого вещества, при этом он оставляет за собой электронную дырку — квазичастицу, обладающую положительным зарядом. Из-за разных зарядов электрон притягивается к дырке, но при этом отталкивается электронами, сгруппировавшимися вокруг нее.

Электронно-дырочная пара ведет себя подобно электрически нейтральной частице. Ее также можно назвать экзотическим атомом водорода, где один единственный положительно заряженный протон заменен на дырку. Различают ортоэксионы, у которых спин электрона параллелен спину дырки, и параэкситоны, где спины антипараллельны. Эти квазичастицы использовались для создания различных экзотических фаз материи, в том числе электронно-дырочной плазмы и экситонной жидкости.

В отличие от ортоэкситонов параэкситоны имеют чрезвычайно долгое время жизни, превышающее несколько секунд, что позволяет охладить их до температуры Бозе-конденсата. В ходе эксперимента кристалл оксида меди Сu2O помещали в рефрижератор растворения, который охлаждает образец путем смешивания двух изотопов гелия. Кристалл охладили до 0,4 кельвина, после чего ученые наблюдали экситонный Бозе-конденсат с помощью проходящего сквозь образец зондирующего излучения в инфракрасном диапазоне и лазерного пучка, вызывающего люминесценцию экситонов.

Исследователи обнаружили, что конечная доля экситонов, образовавших конденсат Бозе-Эйнштейна, достигала всего 0,016, что на два порядка меньше, чем для идеального Бозе-конденсата. Авторы также пришли к выводу, что взаимодействующие параэкситоны отталкиваются друг от друга, однако их число невелико по сравнению с долей атомного конденсата с отталкивающими взаимодействиями. Ученые объясняют это физическими свойствами самих параэкситонов, в том числе конечным временем жизни и неупругими столкновениями между ними.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Европейская страна призвала к прямым переговорам США и России по Украине
На первом в России магазине IKEA демонтировали вывеску
Звезда «Назад в будущее» рассказал о новых проблемах из-за неизлечимой болезни
Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ
СКР впервые возбудил дело о неисполнении приказа в военное время
Раскрыт способ вывести запах сырости из одежды после стирки
Адвокат разъяснил правила депортации при решении Латвии выслать Собчак
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
В Burger King начнут продавать вино
Создана экзотическая материя из электронов и дырок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.