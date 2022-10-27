Сержант из ДНР заявил об оставленных в последний момент на Украине пленных

Освобожденный сержант из ДНР Шалыгин заявил, что Украина 17 октября не обменяла 11 пленных

Освобожденный из плена сержант из Донецкой народной республики Алексей Шалыгин заявил, что Украина в последний момент решила не отпускать 11 пленных из Народной милиции ДНР во время обмена с российской стороной 17 октября. Его слова приводит РИА Новости.

«Вечером зашел старший их. Я, говорит, буду зачитывать список, кого назову — отходят в сторону. Ну и мы попали в список — как оказалось потом, на обмен», — рассказал военнослужащий.

По его словам, утром украинские силовики погрузили в автобус 48 человек из списка и увезли, после долгого пути в неизвестном направлении пленным заявили, что 11 человек остаются и не попадают под обмен. Их судьба неизвестна.

Шалыгин добавил, что им угрожали. Тот, кто держал военных в плену, заявил, что при повторной встрече их либо убьют, либо дадут пожизненное заключение.

17 октября Министерство обороны России сообщило, что в Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине. По сообщению Минобороны, 72 человека из возвращенных — моряки. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, обмен с Киевом произошел в формате 110 на 110.

