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04:51, 27 октября 2022Россия

Сержант из ДНР заявил об оставленных в последний момент на Украине пленных

Освобожденный сержант из ДНР Шалыгин заявил, что Украина 17 октября не обменяла 11 пленных

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Освобожденный из плена сержант из Донецкой народной республики Алексей Шалыгин заявил, что Украина в последний момент решила не отпускать 11 пленных из Народной милиции ДНР во время обмена с российской стороной 17 октября. Его слова приводит РИА Новости.

«Вечером зашел старший их. Я, говорит, буду зачитывать список, кого назову — отходят в сторону. Ну и мы попали в список — как оказалось потом, на обмен», — рассказал военнослужащий.

По его словам, утром украинские силовики погрузили в автобус 48 человек из списка и увезли, после долгого пути в неизвестном направлении пленным заявили, что 11 человек остаются и не попадают под обмен. Их судьба неизвестна.

Шалыгин добавил, что им угрожали. Тот, кто держал военных в плену, заявил, что при повторной встрече их либо убьют, либо дадут пожизненное заключение.

17 октября Министерство обороны России сообщило, что в Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине. По сообщению Минобороны, 72 человека из возвращенных — моряки. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, обмен с Киевом произошел в формате 110 на 110.

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Марина Совина
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