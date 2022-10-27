Освобожденный военный рассказал о питании в украинском плену

Освобожденный российский военный рассказал о скудном питании в украинском плену

Освобожденный из украинского плена российский военный Михаил Янко рассказал о скудном питании в лагере «Запад-1». Там он работал в столовой, сообщает РИА Новости.

По его словам, на завтрак российским пленным давали кашу, по большей части состоявшую лишь из воды. «На 70 человек, сколько говорили — это 10 мисок литровых крупы и шесть или семь ведер 10-литровых воды», — рассказал Янко.

Не лучше был и обед, пленным приходилось довольствоваться жидким супом. Как рассказал военный, на 70 человек приходилось одно пятилитровое ведро картофеля и четыре миски крупы объемом в литр. На горячее давали 270 граммов картофельного пюре с 27 граммами мяса.

«Салат — меньше столовой ложки. Сахар должен был быть, но управляющие сами говорили, что военнопленным необязательно и сахар дорогой», — делился Янко.

Ранее иной освобожденный российский военный сержант Алексей Шалыгин рассказал о том, как в тюрьме, в которой он находился, отключилось электричество из-за нанесения российскими военными массированного удара по Киеву в ответ на совершение теракта на Крымском мосту.