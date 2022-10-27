Бывший украинский пленный рассказал о нанесении массированного удара по Киеву

Сержант Шалыгин: из-за удара по Киеву в тюрьме с военнопленными отключилось электричество

Бывший украинский военнопленный, сержант из Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Шалыгин рассказал РИА Новости о том, как в тюрьме, в которой он находился, отключилось электричество из-за нанесения российскими военными массированного удара по Киеву в ответ на совершение теракта на Крымском мосту.

Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилетов, удары, слышно было, что прилетало: то ли ракеты, то ли снаряды большие, что-то крупное Алексей Шалыгин сержант Народной милиции Донецкой народной республики

По его словам, в камерах отсутствовал туалет. Вместо него ставились канистры, которые выносили при походах в столовую. Также Шалыгин отметил, что в какой-то момент надзиратели перестали давать пленным воду.

Убийства и пытки пленных

Сержант также рассказал, что Киев в последний момент решил не отпускать часть пленных из Народной милиции ДНР во время обмена с Россией 17 октября. Он подчеркнул, что украинские военные погрузили в автобус 48 человек из списка и увезли, а после долгого пути в неизвестном направлении пленным заявили, что некоторые из них остаются и не попадают под обмен. Их судьба остается неизвестной.

11 человек не доехали до точки обмена и остались в плену у украинских военных

Шалыгин добавил, что над пленными всячески издевались — били, угрожали убийством и психологически «ломали» их. Их убеждали в том, что они не подлежат обмену и, скорее всего, будут убиты.

Говорят, вы нам не нужны… вас менять никто не будет, вы неликвид. Вас, скорее всего, "задвухсотят" (убьют — прим. «Ленты.ру»), менять вас никто не будет. На мозги капали Алексей Шалыгин сержант Народной милиции Донецкой народной республики

Освобожденный из украинского плена боец Луганской народной республики Александр Чупра, в свою очередь, рассказал, что представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) при взятии в плен убили двух раненных военнослужащих Народной милиции ЛНР. Он объяснил, что при отсутствии дальнейшей возможности защищаться часть военных ЛНР решила прикинуться мертвыми. Некоторых из них взяли в плен, а раненных украинские силовики решили добить, отметил Чупра.

Обмен пленными

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о проведении с Россией нового обмена пленными. По данным Ермака, Киев получил девять рядовых и сержантов, а также одного офицера. Помимо этого, украинской стороне передали тело американского наемника Джошуа Алана Джонса, воевавшего на стороне ВСУ. Москва, в свою очередь, не сообщала об обмене.

В Госдепе поблагодарили Киев за то, что он включил возвращение останков гражданина США в переговоры с Россией, и выразили соболезнования его семье. Также внешнеполитическое ведомство выступило с призывом к американцам покинуть территорию Украины, поскольку там им не может быть гарантирована безопасность.

По данным CNN, обмен пленными между Россией и Украиной проходил в Запорожье, в связи с чем на два часа были приостановлены бои. Уточняется, что отец погибшего американского наемника Джонса, которого передали Киеву вместе с пленными украинскими военными, опознал сына по татуировкам на теле.