Россиянам назвали способ получить деньги за залитую квартиру

Адвокат Леонова: получить деньги за потоп в жилье можно, оценив ущерб и выявив виновного

Россияне, чью квартиру затопило, могут рассчитывать на полное возмещение повреждений — для этого необходимо оценить ущерб, выявить причину и виновного в аварии. Способы получить деньги за залитое водой жилье назвала адвокат Валерия Леонова, пишет NEWS.ru.

«Согласно действующему законодательству, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред», — заявила юрист. По словам Леоновой, в сложных ситуациях оценить ущерб и найти причину случившегося поможет строительная экспертиза и независимая оценка.

По результатам проверки можно попробовать урегулировать проблему, не обращаясь в суд. В крайнем случае адвокат посоветовала потерпевшим подавать иск в суд о возмещении ущерба.

Ранее россиянам назвали способы получить деньги с коммунальщиков за повреждение припаркованной во дворе машины.