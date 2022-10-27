Россиянам назвали способ получить деньги за залитую квартиру
Россияне, чью квартиру затопило, могут рассчитывать на полное возмещение повреждений — для этого необходимо оценить ущерб, выявить причину и виновного в аварии. Способы получить деньги за залитое водой жилье назвала адвокат Валерия Леонова, пишет NEWS.ru.
«Согласно действующему законодательству, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред», — заявила юрист. По словам Леоновой, в сложных ситуациях оценить ущерб и найти причину случившегося поможет строительная экспертиза и независимая оценка.
По результатам проверки можно попробовать урегулировать проблему, не обращаясь в суд. В крайнем случае адвокат посоветовала потерпевшим подавать иск в суд о возмещении ущерба.
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