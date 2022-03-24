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Названы способы получить деньги с коммунальщиков за поврежденную машину

Эксперты РБК посоветовали идти в суд при порче имущества по вине управляющей компании

Фото: АГН «Москва»

При повреждении припаркованной во дворе машины по вине управляющей компании россиянам посоветовали идти в суд. Способы получить деньги с коммунальщиков за порчу имущества назвали опрошенные РБК эксперты.

Сразу после обнаружения дефектов на автомобиле от неаккуратного окрашивания ограждений, падения штукатурки, иных материалов фасада дома, наледи с крыши или рядом стоящего дерева юристы призывают не передвигать транспорт и не пытаться расчистить место происшествия.

Все повреждения нужно зафиксировать на фото и видео с разных ракурсов — в кадр должны попасть название улицы, номер дома, все видимые повреждения авто, а также их предполагаемый источник (глыбы льда, ветки и прочее). Если есть свидетели инцидента, необходимо попросить их контакты, чтобы была возможность получить показания, отметил эксперт по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев.

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Затем следует позвонить в дежурную часть ОВД и ожидать прибытия на место сотрудника для составления протокола осмотра — не лишним будет сообщить ему о наличии поблизости камер видеонаблюдения.

Также вам может быть предложено приехать в отдел для принятия заявления, что вы и должны будете сделать. В дальнейшем вы получите постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в нем будет установлен факт события и его обстоятельства

Сергей Мамоновадвокат юридической группы «Яковлев и партнеры»

После надо определить виновного в инциденте и провести оценочную экспертизу для определения размера ущерба. Необходимо пригласить на осмотр сотрудника управляющей компании (или иного ответчика), направив ему письма с указанием даты, времени и места осмотра, отметил Журавлев. Однако стоит учитывать, что такая оценка не является истиной в последней инстанции — если дело дойдет до суда, могут назначить судебную экспертизу.

Кроме того, важно получить справку о погодных условиях в день инцидента. Это можно сделать в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды либо воспользоваться данными нескольких погодных сервисов в интернете — так у собственника машины будут доказательства отсутствия погодных аномалий в день происшествия.

В дальнейшем нужно направить письменную претензию управляющей компании, которую лучше снабдить меткой с уведомлением о получении. Если документ останется без ответа или владелец поврежденного авто получит отказ, то следующим шагом будет обращение в суд, пояснил Мамонов. Среди возможных возражений от управляющей компании эксперты перечислили парковку машины в неположенном месте, игнорирование табличек о сходе снега с крыш, а также наличие у управляющей компании (УК) договора об оказании услуг по очистке крыши, которую несколько раз осуществлял подрядчик.

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Мамонов добавил, что если потерпевший не является жильцом дома, то на правоотношения с УК распространяется и закон о защите прав потребителей — на его основании можно потребовать выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Как отметили юристы, подобные дела обычно рассматривают в течение 9-12 месяцев. После вступления решения суда в законную силу истец для принудительного исполнения решения получает исполнительный лист. С помощью этого документа потерпевший может получить полагающиеся ему деньги, обратившись в банк, где открыт счет должника — так получится миновать неэффективную службу судебных приставов. Однако учитывая отсутствие опыта в судебных разбирательствах у рядовых потребителей, эксперты посоветовали нанять для представления своих интересов юриста.

Если на машину оформлена страховка (КАСКО), то алгоритм действий будет короче. Владельцу поврежденного автомобиля будет необходимо зафиксировать все повреждения и их характер, вызвать дежурный патруль ДПС и позвонить в свою страховую компанию. Специалисты зафиксируют страховой случай и предложат заполнить заявление на возмещение средств — далее всеми вопросами займется фирма. Если собственника не устроит размер компенсации, он может обжаловать решение в суде.

Анна Аверьянова
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