Xiaomi представила в России дешевый планшет

Xiaomi анонсировала на российском рынке планшет Redmi Pad

Xiaomi представила на российском рынке дешевый планшет Redmi Pad. Об этом сообщается на сайте компании.

Анонсированное устройство получило 10,61-дюймовый дисплей с разрешением 1200x2000 пикселей, частотой 90 герц и максимальной яркостью 400 нит. Аппарат оснащен процессором MediaTek Helio G99, имеет 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, работает на базе ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.

На задней стороне Redmi Pad расположена восьмимегапиксельная основная камера, на фронтальной панели — селфи-камера разрешением восемь мегапикселей. Планшет получил аккумулятор емкостью 8000 миллиампер-часов, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 ватт, четыре динамика с Dolby Atmos.

По словам представителей компании, встроенная батарея устройства рассчитана на 26 часов в режиме беспрерывного чтения или 21 час в режиме просмотра видео. Redmi Pad поддерживает функцию разделения экрана для работы с двумя приложениями одновременно.

Новый планшет оценили в 24 990 рублей. По словам представителей Xiaomi, на раннем этапе Redmi Pad будет доступен со скидкой в две тысячи рублей.

В конце сентября Xiaomi привезла на российский рынок недорогой смартфон Poco M5. Аппарат с 6,58-дюймовым IPS-дисплеем, процессором MediaTek Helio G99 и тройной камерой оценили в 12 990 рублей.