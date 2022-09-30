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Дешевый смартфон Xiaomi привезли в Россию

Смартфон Xiaomi Poco M5 оценили в России в 12 990 рублей

Изображение: Poco

Xiaomi привезла на российский рынок дешевый смарфтон Poco M5, оцененный в 12 990 рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

Компромиссный аппарат получил пластиковый корпус, 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2408х1080 пикселей с частотой 90 герц и максимальной яркостью 500 нит. Смартфон базируется на чипе MediaTek Helio G99, работает только в сетях 4G и имеет от 4 до 6 гигабайт оперативной памяти. Модель имеет предустановленную операционную систему Android 12 с оболочкой MIUI 13.

На задней панели устройства расположена тройная камера с объективами разрешением 50, 2 и 2 мегапикселей, позволяющая записывать видео в разрешении 1080 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. В вырезе на передней панели находится 5-мегапиксельная фронтальная камера. Телефон получил аккумулятор емкость 5000 миллиампер-часов.

Также Xiaomi Poco M5 вышел с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, слотом для карт памяти формата microSDXC, 3,5-миллиметровым разъемом для наушников, поддержкой Bluetooth 5.3, портом USB-C, FM-радио.

Xiaomi оценила Poco M5, имеюющий 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, в 12 990 рублей. Продажи устройства стартуют 3 октября.

В начале августа Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Poco C40. Аппарат с 6,71-дюймовым IPS-экраном и процессором JLQ JR510 оценили в 11 990 рублей.

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Андрей Ставицкий
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