Названа цена нового бюджетного смартфона Xiaomi в России

Xiaomi Poco C40 оценили на российском рынке в 11 990 рублей

Xiaomi официально представила в России бюджетный смартфон Poco C40, минимальная стоимость которого на рынке составит 11 990 рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый девайс получил пластиковый корпус, 6,71-дюймовый IPS-экран разрешением 1650х720 пикселей с максимальной яркостью 400 нит. В верхней части передней панели находится вырез под фронтальную камеру разрешением пять мегапикселей. Аппарат базируется на процессоре JLQ JR510, имеет от 3 гигабайт оперативной и от 32 гигабайт встроенной памяти.

На задней панели Poco C40 расположена двойная камера с объективами разрешением 12 и 2 мегапикселя и поддержкой записи видео в разрешении 1080 пикселей. Модель оснащена аккумулятором емкостью 6000 миллиампер-часов. В компании назвали цены на устройство — базовая версия обойдется в 11 990 рублей, модификация с 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти будет стоить 12 990 рублей.

Также представители Xiaomi раскрыли остальные характеристики телефона. Poco C40 получил защиту от попадания влаги и пыли, разъем для наушников, расположенный на задней панели дактилоскопический сенсор, оболочку MIUI 13 на базе Android 11.

В конце июля Xiaomi признала флагманский смартфон Mi Mix 3 5G устаревшим. Девайс примечателен тем, что является первым телефоном китайского бренда, который имеет поддержку работы в сетях пятого поколения.