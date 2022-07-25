Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Первый смартфон Xiaomi с 5G признали устаревшим

ITHome: Xiaomi признала смартфоны Mi Mix 3 5G, Redmi 6 Pro устаревшими

Изображение: Xiaomi

Xiaomi прекратила оказывать техническую поддержку пользователям ряда популярных смартфонов. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

Журналисты сослались на заявление китайской корпорации. Согласно официальным данным, Xiaomi с 1 июля признала устаревшими несколько востребованных ранее устройств. К ним относятся Mi Max 3, Mi 8 Discovery Edition, Mi Mix 3 5G, Mi Play, Redmi S2 и Redmi 6 Pro.

Авторы обратили внимание, что компания признала устаревшим свой первый телефон с поддержкой работы в сетях пятого поколения — Mi Mix 3 5G. Вышедший в мае 2019 года девайс кроме поддержки 5G получил форм-фактор слайдера, 6,39-дюймовый дисплей Super AMOLED, процессор Snapdragon 855, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.

В Xiaomi рассказали, что прекратили производство устаревших смартфонов и их компонентов. Также в сервисных центрах фирмы могут отказать в обслуживании девайсов при отсутствии запасных частей. «По мере устаревания смартфонов компания начинает чувствовать себя менее обязанной оказывать поддержку», — заметили авторы издания.

В начале июня Xiaomi признала устаревшими и прекратила поддержку ряда телефонов. В список раритетных гаджетов попали Redmi K20, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S, Redmi Note 7, Redmi 7, Redmi Y3, Mi Pad 4 Plus, Mi Pad 4, Mi Play, Mi 9 SE.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России
Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Башкирии
Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии
Росгвардейцы нашли крупную партию оружия ВСУ
Игрок клуба НХЛ спас пилота потерпевшего крушение самолета
Обрушение потолка в премиум-отеле курорта «Роза хутор» попало на видео
Стало известно о конфликте отца 10-летней студентки МГУ еще с одним вузом России
Российские авиакомпании опровергли смягчение санкций Евросоюза
Во «Вкусно — и точка» развеяли слухи о появлении в продаже пива
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.