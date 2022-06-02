Xiaomi признала популярные смартфоны устаревшими
Xiaomi признала устаревшими и прекратила поддержку ряда телефонов. Об этом сообщает издание Fonearena.
Китайская корпорация расширила список EOS (End of Support, окончание поддержки), добавив в него несколько популярных устройств. В число устаревших девайсов попали телефоны и планшеты Redmi K20, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S, Redmi Note 7, Redmi 7, Redmi Y3, Mi Pad 4 Plus, Mi Pad 4, Mi Play, Mi 9 SE.
Включенные в список EOS девайсы не будут получать никаких обновлений и патчей. Как правило, компания поддерживает каждый телефон в течение двух лет с момента его выпуска. По словам специалистов, Xiaomi может даже не реагировать на сообщения о проблемах с безопасностью, связанных с указанными смартфонами.
Оказавшиеся в списке устаревших гаджетов аппараты были выпущены три-четыре года назад. Например, Xiaomi Redmi K20 появился на рынке летом 2019 года, Xiaomi Mi Play стал доступен для покупки в декабре 2018 года. В материале говорится, что китайская корпорация представила для данных устройств только одно глобальное обновление — ОС Android 10.
В начале апреля Xiaomi прекратила поддержку обновлениями нескольких десятков смартфонов. В список вошли Mi Note Pro, Mi Max 2, Mi Mix 3, Mi A2 Lite, Mi Play и некоторые другие девайсы.