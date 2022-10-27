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09:41, 27 октября 2022Ценности

Решетова удивила фанатов фигурой после похудения

Российская модель Анастасия Решетова удивила фанатов внешним видом после похудения

Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова удивила фанатов внешним видом после похудения. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость разместила несколько фото, на которых она запечатлена в длинном платье-комбинации голубого цвета на тонких бретелях. Ее образ дополнили бежевые туфли с острым носом и массивное колье с зелеными камнями. Она нанесла на губы темно-коричневую помаду, а волосы собрала в пучок, выпустив у лица две прямые пряди. «Слишком много, чтобы сказать», — подписала публикацию звезда.

Поклонники оценили преображение манекенщицы после похудения в комментариях под фото. «Ой, как постройнела!», «Очень похудела!», «Анастасия, вы слишком худая. Раньше было лучше», «Ничего себе, как вы похудели!», «Фигура "до" была лучше», — писали они.

В августе Решетова пожаловалась на лишний вес, заявив, что ей необходимо похудеть на четыре-пять килограммов. «Я правда была бегемотиком. Вернусь в Москву и сразу продолжу тренировки и диету без углеводов», — высказалась она.

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Карина Черных
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