Модель Анастасия Решетова заявила, что ей необходимо сбросить пять килограммов

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова пожаловалась на лишний вес и раскрыла секрет своего похудения. Своими размышлениями на эту тему она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

26-летняя знаменитость рассказала в сторис, что с мая активно работает над своей фигурой, и ей на данный момент удалось сбросить пять лишних килограммов. При этом звезда сопроводила свою публикацию снимком, на котором она запечатлена в облегающем платье белого цвета.

«Я, правда, была бегемотиком. Вернусь в Москву и сразу продолжу тренировки и диету без углеводов», — заявила манекенщица и призналась, что ей необходимо похудеть еще на четыре-пять килограммов.

В июне Решетова также поделилась секретом своей красоты. Модель пояснила, что для поддержания ухоженного внешнего вида она пьет сок сельдерея пять раз в неделю. Она также включила в рацион больше овощей и зелени, отказалась от рафинированного сахара и отметила, что не потребляет его уже три недели. Звезда добавила, что перестала пользоваться тональным кремом и избавилась от пигментных пятен на лице с помощью фототерапии.