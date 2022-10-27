Американский сенатор избавится от поместья в горах

Сенатор от штата Юта Митт Ромни выставил на продажу поместье за 11,5 миллиона долларов

Американский политик, сенатор от штата Юта Митт Ромни решил избавиться от своего поместья в горах курорта в городе Парк-Сити. Он попросил за объект более 10 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

По данным портала, на объект уже нашли покупателя. Ромни выставил поместье на продажу и запросил 11,5 миллиона долларов (более 704 миллионов рублей). Он владел территорией с 2013 года. Сумма сделки осталась неизвестна, но в тот период дом оценивали в 8,9 миллиона долларов.

Поместье расположено недалеко от горнолыжной трассы. Площадь дома достигает 811 квадратных метров. Внутри есть шесть спален и восемь ванных комнат. Здание спроектировали в 1991 году, однако позже реконструировали.

В апреле бывший пресс-секретарь 42-го президента США Билла Клинтона Джо Локхарт решил продать свой таунхаус в Нью-Йорке. Политик и его супруга Джованна Грей уже не проживали в доме, так как переехали в другой штат. Пара попросила за объект 10,5 миллиона долларов (на тот момент более 832 миллионов рублей).