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Бывший пресс-секретарь Клинтона решил продать дом в Нью-Йорке

Бывший пресс-секретарь Клинтона Джо Локхарт выставил на продажу дом за $10,5 миллиона
Джо Локхарт

Джо Локхарт. Фото: Brian Cahn / Globallookpress.com

Бывший пресс-секретарь 42-го президента США Билла Клинтона Джо Локхарт решил продать свой таунхаус в Нью-Йорке. Политик и его супруга Джованна Грей уже не проживали в доме, так как переехали в другой штат. Об этом сообщает New York Post.

Жилье Локхарта находится в элитном районе Бруклин-Хайтс. Он попросил за объект 10,5 миллиона долларов (более 832 миллионов рублей). Пара владела таунхаусом с 2019 года, когда купила его почти за 9 миллионов долларов. Впервые Локхарт решил продать жилье в 2020 году за 10,49 миллиона долларов, а в 2021-м повысил цену до 10,75 миллиона.

Внутри таунхауса с потолками в гостиной высотой в 3,6 метра есть шесть спален, четыре ванные комнаты, кухня и помещение для хранения вина, где поместятся 300 бутылок. На крыше оборудована терраса, с которой открывается вид на Манхэттен. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах с яркими акцентами в виде синего дивана.

В 2017 году бывший дома Локхарта в Вашингтоне приобрел экс-президент США Барак Обама. Он заплатит за жилье 8,1 миллиона долларов. Недалеко от нового участка Обамы домом также владела дочь еще одного президента США Дональда Трампа Иванка.

Нина Ташевская
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