Экс-работник Белого дома Робертс: Путин разрушил план США лишить Россию выхода к морям

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что президент России Владимир Путин предотвратил план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю. Об этом он написал на своем сайте.

Чиновник рассказал о плане США лишить Россию выхода к двум морям и напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы в Крыму. По его словам, Путин увидел опасность, грозившую Москве, после государственного переворота в Киеве и разрушил план США о лишении России выхода к морям.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — отметил экс-работник американского ведомства.