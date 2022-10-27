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04:59, 27 октября 2022Мир

Бывший сотрудник Белого дома рассказал о плане США лишить Россию морей

Экс-работник Белого дома Робертс: Путин разрушил план США лишить Россию выхода к морям
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что президент России Владимир Путин предотвратил план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю. Об этом он написал на своем сайте.

Чиновник рассказал о плане США лишить Россию выхода к двум морям и напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы в Крыму. По его словам, Путин увидел опасность, грозившую Москве, после государственного переворота в Киеве и разрушил план США о лишении России выхода к морям.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — отметил экс-работник американского ведомства.

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Марина Совина
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