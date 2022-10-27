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13:00, 27 октября 2022Наука и техника

В России запланировали выпуск отечественных смартфонов и планшетов

«Ъ»: «Ростелеком» займется выпуском смартфонов и планшетов на базе ОС «Аврора»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Компания «Ростелеком» запланировала выпуск смартфонов и планшетов отечественного производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В распоряжении редакции «Ъ» оказалась презентация «Верхнеуровневой стратегии развития национальной мобильной экосистемы на основе операционной системы "Аврора"». В документе говорится, что «Ростелеком» намерен заняться разработкой и выпуском нескольких линеек смартфонов и планшетов — для бизнеса, госсектора и граждан. Ожидается, что на девайсы будут предустановлены приложения отечественной разработки.

По словам источников, концепция была разработана в августе, ее уже представили Минцифры и Минпромторгу. В Минпромторге заявили, что рассматривали данный проект. В Минцифры отметили сложность реализации проекта «в условиях существующих серьезных бюджетных ограничений».

Согласно планам компании «Ростелеком», при негативном сценарии к 2030 году планируется выход 1,5 миллионов устройств — в основном для государственных структур. При позитивном — 65,9 миллионов единиц. Финансирование проекта намерены организовать через концессии с органами власти или дистрибуторов.

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Неофициальные источники в разговоре «Ъ» — как среди правительства, так и бизнеса — скептически оценили планы «Ростелекома». Отмечается, что подобный план может состояться при внедрении экосистемы «Аврора» и ограничении импорта иностранных устройств. Так, в Минцифре считают радикальные шаги обоснованными только в госсекторе. Источник издания в сегменте поставок электроники подчеркнул, что планы «Ростелекома» слишком амбициозны — для выпуска 65 миллионов устройств к 2030 году необходимо выйти на показатель 10 миллионов девайсов в год.

26 октября журналисты «Ъ» сообщили, что производитель телефонов под брендом Inoi прекратил считать себя российским и ушел в Эстонию. Inoi первым использовал российскую операционную систему «Аврора».

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Андрей Ставицкий
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