Эксперт назвала способы вернуть сексуальную жизнь парам старше 70 лет

Секс-эксперт Тейлор посоветовала пожилым парам получать удовольствие от подготовки к сексу

Пожилым парам, которые из-за возраста не могут похвастаться хорошим здоровьем, нужно получать удовольствие от подготовки к сексу, посоветовала эксперт Кейт Тейлор. В интервью изданию The Sun она назвала способы вернуть сексуальную жизнь супругам старше 70 лет.

С возрастом у человека становится меньше здоровья и энергии. Но это не означает, что им нужно забыть об интимной близости, отметила Тейлор. «Вы можете чувствовать себя уверенным и расслабленным, но тело уже не выдерживает нагрузок. А лекарства и болезни могут снизить работоспособность», — предупредила эксперт. Но она тут же успокоила, что ситуацию можно исправить.

Сосредоточьтесь на получении удовольствия от подготовки к сексу. После 70 лет оргазмы могут стать короче и менее интенсивными, поэтому предвкушение — это то, что увеличит ваше желание Кейт Тейлор секс-эксперт

Тейлор посоветовала парам с большим семейным опытом пробуждать фантазии с помощью эротических любовных записок, просмотров фильмов для взрослых и чтением таких же книг.

Но, заботясь о душевной стороне вопроса, не стоит забывать и про тело, напомнила эксперт. Лекарства от высокого давления (особенно диуретики) могут влиять на либидо. Поэтому стоит сообщить врачу об этом и обсудить с ним альтернативные препараты.

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Также она отметила, что секс в 70 лет — это нежный и радостный опыт, а не гонка. Усилить эмоции от него поможет массаж, проведенный в спальне. Он не только расслабит тело, но и восстановит эмоциональную связь и даст время полностью возбудиться.

«Если во время секса вы произносите "ох!" и "ах!" только от боли, попробуйте другие позы», — порекомендовала эксперт напоследок.

Ранее Кейт Тейлор раскрыла секреты насыщенной интимной жизни людей старше 50 лет. Она отметила, что свидания и совместная деятельность повышают интерес друг к другу.