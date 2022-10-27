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14:02, 27 октября 2022Россия

В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Шахтерска

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Шахтерск и Константиновку из РСЗО HIMARS

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шахтерск и Константиновку. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации Донецкой народной республики (СЦКК ДНР).

По населенным пунктам было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, уточнили в центре.

Ранее в СЦКК ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР. Обстрелам подверглись Зайцево, Макеевка, Каштановое, Гольмовское и Минеральное.

26 октября в Шахтерске произошло возгорание горюче-смазочных материалов из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.

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Варвара Кошечкина
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